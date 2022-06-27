"Утро": трафик на столичных дорогах оценили в 4 балла

В ЦОДД трафик на столичных дорогах оценили в 4 балла.

Затруднение возникло на внешней стороне Третьего транспортного кольца, от проспекта Мира до Савеловской эстакады. Небольшой затор длиной в четыре километра возможно преодолеть за 15 минут. Однако на шоссе Энтузиастов при движении в сторону центра из-за ДТП в правом ряду в районе Измайловского лесопарка водители будут стоять долго – там затор от Новогиреевской улицы до проспекта Буденного.

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