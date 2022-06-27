"Утро": сотрудник ЦОДД сообщил, что столичный трафик оценивается в 4 балла

Главный специалист ЦОДД Алексей Немченко сообщил, что движение в городе оценивается в 4 балла. Общая длина заторов – 164 километра.

На Волоколамском шоссе произошло столкновение автобуса и автомобиля. Движение затруднено на два километра.

Также на Звенигородском шоссе зафиксирована авария с участием двух автомобилей в правой полосе. Здесь движение уже затруднено на один километр. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.