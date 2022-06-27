"Утро": плотный поток сформировался на Дмитровском шоссе

Загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла, следует из данных ЦОДД. В эти минуты затруднения в движении наблюдаются на Дмитровском шоссе при движении в сторону центра.

В районе станции метро "Верхние Лихоборы" и Валаамской улицы водителям придется сбросить скорость до 30 километров в час, а на Волоколамском шоссе притормаживать приходится перед Тушинском тоннелем. Путь до Третьего транспортного кольца займет около 17 минут.

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