"Утро": москвичам рассказали о погоде 27 июня

В понедельник, 27 июня, в столичном регионе ожидается ясная погода. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



