"Утро": трафик на дорогах столицы в утренние часы составил 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Водители притормаживают на улице Нижней Масловке в обоих направлениях. На внешней стороне машины двигаются в два раза медленнее.

На Волгоградском проспекте из-за ДТП в левом ряду образовался затор в сторону центра. Тянется он от Волжского бульвара. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.







