"Утро": плотный поток сформировался на Ярославском шоссе

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Медленно едет Ярославское шоссе в направлении центра. Средняя скорость на магистрали не превышает 10 километров в час. Около 35 минут водители будут добираться до Северянинского путепровода.

Затруднено движение на шоссе Энтузиастов в обоих направлениях. На перекрестке с Авиамоторным проездом произошло ДТП в левом ряду, в результате поток в сторону центра уплотнился от проспекта Буденного.

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