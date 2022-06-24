"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 2 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 2 балла. С легкостью проедете на севере Третьего транспортного кольца. На Савеловской эстакаде свободно в обоих направлениях.

Плотный поток сформировался на Рязанском проспекте. Он начинается от улицы Хлобыстова и тянется до Жигулевской улицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

