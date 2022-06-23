"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 3 балла

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 3 балла. Скорость придется сбросить на внешней стороне МКАД.

Плотный поток сформировался на Кутузовском проспекте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

