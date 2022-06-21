Трафик на столичных дорогах оценили в 5 баллов

ЦОДД оценил столичный трафик в пять баллов.

На Ленинградском проспекте дороги из центра города свободны, однако движение на участке от метро "Динамо" до Белорусского вокзала затруднено. На Рязанском проспекте в сторону центра произошла авария в среднем ряду, затор образовался на улице Паперника.

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