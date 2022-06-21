"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 21 июня

Атмосферное давление в Москве установится во вторник, 21 июня, на отметке 737 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 75%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 16 градусов. Вечером температура воздуха составит 12 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

