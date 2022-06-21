"Утро": движение в Москве оценили в 6 баллов

ЦОДД оценил столичный трафик в 6 баллов. Затруднено движение на внешней стороне МКАД на северо-западе Москвы. Из-за большого количества мелких ДТП образовался затор от Дмитровского до Варшавского шоссе.

Подробнее об обстановке на дорогах столицы – в эфире телеканала Москва 24.