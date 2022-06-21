"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 21 июня

Во вторник, 21 июня, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 75%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 737 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 16 градусов. Вечером температура воздуха составит 12 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

