"Утро": ЦОДД оценил столичный трафик в 4 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 4 балла. Стоит Ярославское шоссе в направлении центра, плотный поток сформировался уже на въезде в город. 40 минут будете добираться от МКАД до Северянинского путепровода.

Полчаса потеряете в трехкилометровом заторе на шоссе Энтузиастов. Начинается он от Главной аллеи и тянется до Авиамоторной улицы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

