"Утро": синоптик рассказал о погоде 21 июня

Во вторник, 21 июня, в столичном регионе ожидается облачная погода и дождь. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.