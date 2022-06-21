"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. На улице Нижней Масловке наблюдается плотное движение в обоих направлениях Третьего транспортного кольца. Скорость машин там пока остается максимально допустимой – 60 километров в час.

Медленно едет Рязанский проспект в сторону центра. Средняя скорость на магистрали не превышает 25 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

