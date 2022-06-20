"Утро": трафик на столичных дорогах оценивается в четыре балла

ЦОДД оценил столичный трафик в четыре балла. Около 20 минут можно потерять на Рижской эстакаде. Там скорость движения около 10 километров в час.

Медленно едет Люблинская улица в обе стороны, а на участке от Ставропольской улицы до Волгоградского проспекта можно задержаться около 25 минут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

