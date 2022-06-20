"Утро": низкое атмосферное давление ожидается в Москве 20 июня

В понедельник, 20 июня, в Москве ожидается низкое атмосферное давление на уровне 741 миллиметра ртутного столба. Об этом рассказал штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин.

По его словам, в городе будет облачная погода с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха днем не поднимется выше 21 градуса, а вечером – 16 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

