"Утро": трафик на столичных дорогах составляет 3 балла

ЦОДД оценил трафик на дорогах Москвы в 3 балла. Почти 30 минут можно потерять на участке Дмитровского шоссе в сторону центра от МКАД до станции метро "Тимирязевская". Там скорость движения составляет 15–20 километров в час.

Медленно движется Рязанский проспект в сторону центра. Так, на участке от улицы Паперника до Нижегородской улицы можно потерять около 20 минут, а скорость движения там не выше 25 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

