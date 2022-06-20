"Утро": метеоролог рассказал о погоде в Москве 20 июня

В понедельник, 20 июня, температура воздуха в Москве не поднимется выше 21 градуса. Об этом рассказал штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин.

По его словам, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Кроме того, в городе пройдет небольшой дождь. Атмосферное давление будет на уровне 741 миллиметра ртутного столба. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

