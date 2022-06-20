"Утро": трафик на дорогах Москвы оценивается в один балл

ЦОДД оценил трафик на столичных дорогах в 1 балл. Затруднения зафиксированы на Третьем транспортном кольце. Средняя скорость движения на улице Нижней Масловке не превышает 30 километров в час, а время проезда составляет около 10 минут.

Медленно движется Волгоградский проспект в центр. На участке от станции метро "Кузьминки" до поворота на Люблинскую улицу можно потерять около 15 минут, а скорость движения там не выше 30 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

