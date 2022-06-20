"Утро": москвичам рассказали о погоде в понедельник

В понедельник, 20 июня, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом рассказал штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин.

По его словам, температура воздуха в первый рабочий день недели составит 21 градус. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

