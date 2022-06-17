"Утро": трафик на дорогах столицы в утренние часы составил 4 балла

По данным ЦОДД, в данный момент движение в столице оценивается в 4 балла. В эти минуты на шоссе Энтузиастов при движении в сторону центра водителям придется постоять в 6-километровом заторе от улицы Главная аллея до ТТК. Время в пути составит около 30 минут.

На внутренней стороне ТТК на отрезке от пересечения с 1-м Кожуховским проездом до Тульской эстакады дорожными работами занят левый ряд. Участникам движения приходится менять полосу и снижать скорость. Преодоление этого участка займет 20 минут.

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