"Утро": синоптик рассказала о погоде в столичном регионе 17 июня

В пятницу, 17 июня, в Москве ожидается облачная погода и небольшой дождь. Столбики термометров покажут 21 градус тепла.

Будет дуть ветер переменных направлений с порывами до 9 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.