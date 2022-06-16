"Утро": трафик на дорогах столицы в утренние часы составил 5 баллов

На сайте ЦОДД столичный трафик оценивают в 5 баллов. На шоссе Энтузиастов есть места с затруднениями в сторону центра. Много машин скопилось перед Третьим транспортным кольцом, стоит участок от улицы Главная аллея до метро "Авиамоторная" из-за аварии в правом ряду. На 25 минут там задержитесь.

Придется постоять в заторе на внутренней стороне МКАД, его длина достигла отметки 10 километров на участке от Каширского шоссе до станции метро "Лесопарковая". Причина – авария с участием грузовика. Преодоление этого участка займет 40 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.