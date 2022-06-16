"Утро": плотный поток сформировался на Дмитровском шоссе

На сайте ЦОДД столичный трафик оценивают в 5 баллов. При движении в сторону центра на Дмитровском шоссе затруднено движение на участке от станции метро "Верхние Лихоборы" до Красностуденческого проезда. Сбросить скорость тут придется до 20 километров в час из-за дорожно-ремонтных работ.

На внутренней стороне МКАД водителям придется постоять в 9-километровом заторе от Каширского до Варшавского шоссе. Причина – авария с участием грузовика в районе станции метро "Лесопарковая". Этот отрезок автомагистрали преодолеете более чем за полчаса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

