"Утро": средняя влажность воздуха ожидается в столичном регионе 16 июня

В четверг, 16 июня, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 40%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 745 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 21 градус тепла. Вечером температура воздуха составит 16 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.