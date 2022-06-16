"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 1 балл

Столичный трафик к этому часу составляет 1 балл. До девяти километров увеличился затор на внутренней стороне МКАД на участке от Вешняковской улицы до улицы Верхние Поля. Около 40 минут можно потерять, преодолевая этот отрезок кольца.

На 90-м километре МКАД постоять в заторе придется на внешней стороне от Ярославского до Осташковского шоссе. Там средняя скорость потока составляет 40 километров в час, время в пути – 15 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.