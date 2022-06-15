"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 5 баллов. Скорость придется сбросить на внутренней стороне МКАД.

Плотный поток сформировался на Третьем транспортном кольце.Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.