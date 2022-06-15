"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 15 июня

Атмосферное давление в Москве установится в среду, 15 июня, на отметке 744 миллиметра ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 55%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 19 градусов. Вечером температура составит 16 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.