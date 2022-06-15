"Утро": низкая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 15 июня

В среду, 15 июня, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 55%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 744 миллиметра ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 19 градусов. Вечером температура составит 16 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.