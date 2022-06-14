"Утро": трафик на дорогах столицы в утренние часы составил 4 балла

По данным ЦОДД, к этой минуте в столице 4 балла. В эти минуты затруднено движение на внешней стороне Садового кольца в районе Триумфальной площади. Путь от Долгоруковской до Баррикадной улицы займет около 12 минут.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца затор начинается от Проспекта Мира и тянется до улицы Сущевский Вал. Преодоление этого участка займет 15 минут. Средняя скорость потока тут не превышает 20 километров в час.

Подробности в эфире телеканала Москва 24.