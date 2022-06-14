"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 14 июня

Атмосферное давление в Москве установится во вторник, 14 июня, на отметке 741 миллиметр ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 50%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 26 градусов тепла. Вечером температура составит 21 градус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.