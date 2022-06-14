"Утро": плотный поток сформировался на МКАД

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 4 балла. На внутренней стороне Садового кольца серьезные затруднения наблюдаются на участке от Большого Краснохолмского моста до Валовой улицы. В плотном потоке потеряете около 15 минут.

В обе стороны затруднено движение на севере МКАД в районе пересечения кольца с Ленинградским шоссе. Внешняя сторона двигается медленнее, чем внутренняя из-за ДТП в правом ряду. На преодоление участка от Путилково до Долгопрудненского лесопарка уйдет от 20 до 30 минут.

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