"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 4 балла

Загруженность столичных дорог оценивается в 4 балла. Об этом сообщили в ЦОДД.

Авария на Ленинградском шоссе сразу за станцией метро "Балтийская" существенно затрудняет движение в сторону центра. Затор начинается от Северного речного вокзала, на преодоление его водители потратят больше 15 минут.

А на 32-м километре МКАД из-за двух ДТП подряд сократилось количество свободных для движения полос. Участок кольца от Липецкой улицы до метро "Лесопарковая" проедете за 20 минут.

Подробности в эфире телеканала Москва 24.