"Утро": москвичам рассказали о погоде 14 июня

Во вторник, 14 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.