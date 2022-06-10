"Атмосфера": москвичам рассказали о погоде 10 июня

В программе "Атмосфера" метеоролог Никита Поповнин рассказал, какая погода ждет горожан в ближайшее время, а также какие зрелищные катаклизмы происходят в мире.

В пятницу, 10 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность и 26 градусов тепла. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.