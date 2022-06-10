"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 10 июня

Атмосферное давление в Москве установится в пятницу, 10 июня, на отметке 747 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 45%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 26 градусов. Вечером температура составит 21 градус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

