"Утро": низкая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 10 июня

В пятницу, 10 июня, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 45%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 747 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 26 градусов. Вечером температура составит 21 градус. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

