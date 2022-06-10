"Утро": москвичам рассказали о погоде 10 июня

В пятницу, 10 июня, в столичном регионе ожидается переменная облачность. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.