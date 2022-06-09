"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 9 июня

Атмосферное давление в Москве установится в четверг, 9 июня, на отметке 745 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 40%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 27 градусов тепла. Вечером температура составит 22 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.