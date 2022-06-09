"Утро": трафик на дорогах столицы в утренние часы составил 6 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 6 баллов. На Волгоградском проспекте в сторону центра ближе к ТТК из-за ДТП скопились машины.

Также Движение затруднено на Нижегородской эстакаде в обоих направлениях Третьего транспортного кольца. Скорость машин с обеих сторон не превышает 20 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

