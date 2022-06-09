"Утро": низкая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 9 июня

В четверг, 9 июня, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 40%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 745 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 27 градусов тепла. Вечером температура составит 22 градуса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.