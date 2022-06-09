"Утро": плотный поток сформировался на Ярославском шоссе

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Трудно въехать в город на Ярославском шоссе, затор начал формироваться еще на въезде. Около 40 минут займет поездка от МКАД до Северянинского путепровода.

На шоссе Энтузиастов больше часа водители будут добираться до центра. Поток уплотнился от Новогиреевской улицы. Скорость на этом участке снизилась до 8 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

