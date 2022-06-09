"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 5 баллов

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Волгоградский проспект стоит в сторону центра, скорость машин на магистрали снизилась до 10 километров в час. Час водители будут добираться до центра.

Немного быстрее едет Рязанский проспект в направлении центра, там средняя скорость движения составляет 12 километров в час. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

