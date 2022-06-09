"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 3 балла

ЦОДД оценивает столичный трафик в 3 балла. Тормозит участок шоссе Энтузиастов от Электродного проезда до Авиамоторной улицы. Скорость там не превышает 10 километров в час. Водители на 15 минут задержатся в пути.

Плотный поток наблюдается на Люблинской улице в направлении центра, средняя скорость движения на магистрали не превышает 30 километров в час.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.