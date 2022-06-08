"Утро": низкая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 8 июня

В среду, 8 июня, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 30%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 23 градуса. Вечером температура составит 17 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

