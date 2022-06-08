"Утро": плотный поток сформировался на Волгоградском проспекте

ЦОДД оценивает столичный трафик в 5 баллов. Полчаса автомобилисты будут добираться до центра на Волгоградском проспекте. Средняя скорость на магистрали не превышает 15 километров в час. Самый медленный участок тянется от Есенинского бульвара до Люблинской улицы.

Ухудшилась дорожная обстановка на шоссе Энтузиастов в направлении центра, затор начал формироваться от Новогиреевской улицы. Возникли затруднения на прилегающих к шоссе улицах, а именно на 1-ой Владимирской, на проспекте Буденного и на Авиамоторной улицах.

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