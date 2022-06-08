"Утро": ЦОДД оценил трафик в Москве в 1 балл

ЦОДД оценивает столичный трафик в 1 балл. На Нижегородской эстакаде свободное движение в обоих направлениях Третьего транспортного кольца. Ближе к шоссе Энтузиастов наблюдается небольшое скопление на внешней стороне.

На самом шоссе Энтузиастов затруднено движение в сторону центра из-за произошедшей аварии перед Авиамоторной улицей. Поток уплотнился от Главной аллеи, 25 минут водители потратят на преодоление этого участка.

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