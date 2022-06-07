"Утро": пониженное атмосферное давление ожидается в Москве 7 июня

Атмосферное давление в Москве установится во вторник, 7 июня, на отметке 749 миллиметров ртутного столба, сообщают синоптики. Относительная влажность воздуха составит 30%.

Согласно прогнозам, днем в столице ожидается 20 градусов. Вечером температура составит 16 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.