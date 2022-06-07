"Утро": низкая влажность воздуха ожидается в столичном регионе 7 июня

Во вторник, 7 июня, относительная влажность воздуха в столице составит порядка 30%. Атмосферное давление в регионе установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.

Днем в Москве ожидается 20 градусов. Вечером температура составит 16 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.